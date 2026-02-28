Torna il Welcome Pack per gli abbonati Serie A: sarà disponibile in tre AS Roma Store dal 3 al 15 marzo (COMUNICATO)

La Roma annuncia un grande ritorno per i tifosi e si tratta del Welcome Pack. Come svelato dalla società giallorossa, l'iniziativa è dedicata agli abbonati Serie A e sarà disponibile in tre AS Roma Store dal 3 al 15 marzo. Ecco la nota ufficiale: "Tornerà disponibile da martedì 3 marzo il Welcome Pack 25/26 destinato a tutti gli abbonati giallorossi di campionato nei settori standard!

Potrà essere ritirato in questi tre AS Roma Store, sempre a condizione di presentare l’abbonamento Serie A della stagione 2025/26:

Via Ottaviano 10/A

Piazza Colonna 360

Via del Corso 26-27

È stato poi deciso di prorogare al 15 marzo l'originaria deadline del primo marzo, termine ultime per poterlo ricevere.

La distribuzione era partita lunedì 15 dicembre, in occasione di Roma-Como, per poi proseguire a ridosso dei successivi match casalinghi".

(asroma.com)