Clicky

Europa League, Roma-Bologna: al via la vendita dei biglietti per gli Abbonati Coppe

27/02/2026 alle 15:41.
roma-bologna-tifosi-3

Inizia il percorso che porterà alla sfida di Europa League tra Roma e Bologna, con il ritorno in programma il prossimo 19 marzo allo Stadio Olimpico. La Roma ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali l'apertura della prima fase di vendita dei biglietti per il match. A partire dalle ore 13:00 di oggi, gli abbonati Coppe avranno la possibilità di acquistare i tagliandi a un prezzo a loro dedicato. Questa finestra di vendita prioritaria, come specificato dal club, resterà attiva fino alle ore 15:00 di lunedì 2 marzo.

L'acquisto è possibile, come di consueto, tramite la sezione biglietteria del sito ufficiale asroma.com.