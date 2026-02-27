Europa League, Roma-Bologna: al via la vendita dei biglietti per gli Abbonati Coppe

Inizia il percorso che porterà alla sfida di Europa League tra Roma e Bologna, con il ritorno in programma il prossimo 19 marzo allo Stadio Olimpico. La Roma ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali l'apertura della prima fase di vendita dei biglietti per il match. A partire dalle ore 13:00 di oggi, gli abbonati Coppe avranno la possibilità di acquistare i tagliandi a un prezzo a loro dedicato. Questa finestra di vendita prioritaria, come specificato dal club, resterà attiva fino alle ore 15:00 di lunedì 2 marzo.

L'acquisto è possibile, come di consueto, tramite la sezione biglietteria del sito ufficiale asroma.com.

