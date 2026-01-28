Clicky

Roma-Juventus, via alla vendita dei biglietti: scatta la prelazione per abbonati e possessori di Roma Card

28/01/2026 alle 16:04.
as-roma-v-fiorentina-serie-a-10

È partita ufficialmente la caccia al biglietto per uno dei match più attesi della stagione. La Roma ha annunciato tramite i propri canali social l'inizio della prima fase di vendita dei tagliandi per la sfida contro la Juventus, in programma all'Olimpico nel weekend tra il 28 febbraio e il 1° marzo. Questa finestra di prelazione è dedicata esclusivamente agli abbonati Plus/Classic Extra e ai possessori della AS Roma Card. I tifosi aventi diritto possono già acquistare il proprio posto collegandosi al sito ufficiale del club.