PANATHINAIKOS-ROMA: info biglietti. Dalle 12 di venerdì al via la fase per gli abbonati Plus, vendita libera dalle 15 di lunedì (COMUNICATO)

Giovedì 29 gennaio alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico Spyros Louis (OAKA) di Atene il match tra Panathinaikos e Roma, valido per l'ultima giornata della fase campionato di Europa League. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, la vendita dei biglietti è divisa in due fasi: la prima fase è riservata agli Abbonati Plus con inizio alle ore 12:00 di venerdì 16 e fine alle ore 14:00 di lunedì 19, mentre la vendita libera partirà alle ore 15:00 di lunedì 19 e terminerà alle 16:00 di giovedì 22 gennaio. Ecco la nota ufficiale: "Saranno disponibili dalle ore 12:00 di venerdì 16 i biglietti di Panathinaikos-Roma, ultimo impegno della fase campionato di Europa League.

Il match è in calendario giovedì 29 gennaio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico Spyros Louis (OAKA) di Atene.

La procedura online prevede l'acquisto di un voucher pdf che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto, valido per l’accesso al settore ospiti (settori 17A-17B, capienza 1.752 posti). Il prezzo è 25 euro.

In tutte le fasi di vendita potrà essere comprato massimo un biglietto per transazione. L'acquisto non costituirà alcun diritto di prelazione per le trasferte successive.

Il biglietto (titolo di accesso per lo stadio, formato PDF mobile), sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18:00 di mercoledì 28 gennaio.

Per la vendita sono state previste due fasi.

Fase 1: Abbonati Plus

La prima fase di vendita è riservata ai titolari dell'Abbonamento Serie A con formula Plus sottoscritto per la corrente stagione sportiva. Scatterà alle ore 12:00 di venerdì 16 e terminerà alle ore 14:00 di lunedì 19. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito, nell’apposito campo di login, il PNR dell'Abbonamento Plus Serie A 25/26 e la data di nascita.

Fase 1: Eventuale vendita libera

Questa fase (eventuale) partirà alle ore 15:00 di lunedì 19 e terminerà alle 16:00 di giovedì 22 gennaio 2026.

Prima di procedere all’acquisto è obbligatorio creare un account personale MYASR e potrà essere acquistato un solo voucher per transazione e account.

Le altre info

Il voucher ottenuto al termine del processo di acquisto non costituisce il titolo di accesso allo stadio.



Non sarà possibile apportare modifiche al nominativo inserito in fase di acquisto su asroma.com. I dati raccolti in fase di prenotazione saranno trasmessi alle Autorità Greche per motivi di ordine pubblico.



Nella fase di prevendita riservata sarà possibile intestare il biglietto anche ad un nominativo diverso da quello titolare dell’abbonamento.



L’acquisto del biglietto comporta l’integrale accettazione del regolamento d’uso dello Stadio disponibile sul sito web ufficiale del club ospitante, nonché il rispetto del codice di condotta AS Roma disponibile qui.



Per richiedere la prenotazione dei biglietti riservati ai tifosi su sedia a rotelle è necessario inviare una mail a dao@asroma.it entro e non oltre le ore 18:00 di mercoledì 21 gennaio.



Informazioni dettagliate relative al meeting point e regole di accesso allo stadio saranno comunicate nei giorni antecedenti alla partita.

AS Roma, inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi in Grecia per la gara senza essere in possesso del biglietto di settore ospiti e di verificare attentamente i requisiti di viaggio richiesti dalle autorità locali.

Per maggiori informazioni o assistenza è possibile chiamare il Contact Center AS Roma allo 06/89386000 (lun.-ven. 9:30-18:30)".

(asroma.com)