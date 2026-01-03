Atalanta-Roma: le info per i tifosi. Cancelli aperti alle 18:30

Alle 20:45 il fischio di inizio di Atalanta-Roma. Mister Gasperini tornerà nella sua vecchia città e al seguito della squadra giallorossa ci saranno, come al solito, tanti tifosi della Roma. Il club ha pubblicato una nota con le informazioni utili per chi seguirà la squadra a Bergamo:

"Il settore ospiti del NewBalance Stadium di Bergamo è esaurito. Oltre 1500 romanisti seguiranno la nostra squadra sabato sera nel match delle 20:45!

Ecco alcune info utili per chi andrà in trasferta. I cancelli apriranno intorno alle 18:30, a seconda dell'affluenza del pubblico. Non è previsto il cambio nominativo dei tagliandi. L'AS Roma sconsiglia vivamente i propri sostenitori di mettersi in viaggio senza biglietto dello stadio.

Uscendo dall’Autostrada “A4 Milano-Venezia”, casello di Bergamo, seguire tutte le indicazioni per “Parcheggio ospiti” sito in Via Pietro Spino, dove ci sarà un’area parcheggio interamente dedicata alla tifoseria ospite con un servizio gratuito di navetta andata/ritorno, per/dal settore ospiti della NewBalance Arena.

La sosta dell'auto in questa zona è obbligatoria per tutti i tifosi giallorossi"

(asroma.com)