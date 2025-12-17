Roma-Stoccarda, al via la vendita dei biglietti da domani alle 16: tutte le info

La Roma chiama a raccolta i suoi tifosi per un'altra notte europea. Il club ha annunciato l'apertura della vendita dei biglietti per la sfida di Europa League contro lo Stoccarda, in programma giovedì 22 gennaio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico.

I tagliandi saranno disponibili a partire da domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 16:00. La partita, ultima gara casalinga della fase a campionato, potrebbe rivelarsi decisiva per la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione.

I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale. Per gli abbonati "Plus" alla Serie A sono previsti prezzi dedicati per l'acquisto di biglietti extra, mentre per gli abbonati alle coppe sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore per un massimo di tre partite. Confermato anche per questo match il servizio "Al Mio Posto", che permette agli abbonati di donare il proprio posto a tifosi in condizioni di fragilità economica.

