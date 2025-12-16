Clicky

ROMA-SASSUOLO, info biglietti: tagliandi in vendita

16/12/2025 alle 16:06.
logo-roma-3

Dopo la vittoria con il Como, la Roma chiuderà l'anno affrontando in trasferta la Juventus sabato e poi in casa il Genoa il 29 dicembre. I giallorossi inizieranno il 2026 al Gewiss Stadium per sfidare l'Atalanta il 3 gennaio e torneranno all'Olimpico il 10 gennaio contro il Sassuolo: proprio per la sfida contro i neroverdi, fissata alle 18.00, sono in vendita da oggi i tagliandi.