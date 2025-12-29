ROMA-MILAN: info biglietti. Dalle 12 di domani al via la fase per gli abbonati e i titolari dell'AS Roma Card, vendita libera dalle 13 del 7 gennaio (COMUNICATO)

Domenica 25 gennaio alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Milan, valido per la ventiduesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa, dalle ore 12 di domani inizierà la vendita dei biglietti e la fase di acquisto sarà riservata agli abbonati Plus e Classic Extra Serie A e i titolari della ASRoma Card. La vendita libera, invece, inizierà il 7 gennaio alle ore 13. Ecco il comunicato del club: "Partirà a mezzogiorno del 30 dicembre la vendita dei biglietti di Roma-Milan, in calendario il 25 gennaio alle 20:45!

Non è solo uno tra i match più importanti della nostra stagione: quella tra Roma e Milan è una sfida che richiama narrazioni epiche, che hanno fatto la storia del calcio italiano. Ed è in partite come queste che l'Olimpico ha vestito la casacca di dodicesimo uomo. Il dodicesimo giocatore della Roma.

La vendita si articola in due fasi. Eccole!

FASE 1: Abbonati Plus/Classic Extra e titolari ASRoma Card

A partire dalle ore 12:00 di martedì 30 gli abbonati Plus e Classic Extra Serie A e i titolari della ASRoma Card (purché sottoscritte tra il 31/12/2020 e il 30/12/2025) potranno acquistare i biglietti a un prezzo dedicato. La vendita dedicata ai possessori della ASRoma Card terminerà alle ore 12:59 di mercoledì 7 gennaio.

Per esercitare la prevendita, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita per gli abbonati e il numero della tessera e la data di nascita per i possessori della ASRoma Card, si potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per ciascun codice in una singola transazione.

FASE 2: Vendita libera

Questa fase avrà inizio alle ore 13:00 di mercoledì 7 gennaio. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.

Il cambio utilizzatore per gli abbonati Serie A non sarà disponibile per questa partita.

Gli abbonati Plus e Classic Extra potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 9 gennaio.

Maggiori informazioni per il cambio utilizzatore dei soli biglietti saranno comunicate successivamente".

(asroma.com)