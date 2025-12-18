La Roma ha comunicato ufficialmente l'apertura della vendita dei biglietti per l'importante partita casalinga di Europa League contro lo Stoccarda, settima giornata del girone unico della competizione. Il match si disputerà allo Stadio Olimpico mercoledì 22 gennaio, con calcio d'inizio fissato per le ore 21:00. I tifosi giallorossi possono acquistare i tagliandi attraverso il sito ufficiale del club e i canali di vendita autorizzati.
Europa League, Roma-Stoccarda: via alla vendita dei biglietti per la sfida in programma il 22 gennaio
18/12/2025 alle 16:09.