ROMA-NAPOLI: info biglietti. Al via la fase per gli abbonati e i possessori dell'AS Roma Card, vendita libera dalle 13 di venerdì (COMUNICATO)

Domenica 30 novembre alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico l'attesissimo big match tra Roma e Napoli, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa, dalle ore 12 di oggi sono in vendita i biglietti per gli abbonati Plus e Classic Extra Serie A e i titolari della ASRoma Card. La vendita libera, invece, partirà dalle ore 13 di venerdì 7 novembre.

"Mai come quest'anno Roma-Napoli è il big match per eccellenza!

Questa classica della Serie A, in calendario domenica 30 novembre alle 20:45, assume oggi un valore ulteriore, dettato da una classifica che ci vede nei piani alti.

Ai nostri tifosi chiediamo di starci dietro, soffiando alle nostre spalle!

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di martedì 4.

Saranno emessi in modalità esclusivamente digitale. Sarà possibile scaricarli sul wallet del proprio telefonino e anche all’interno dell’app Il Mio Posto. Non sarà quindi inviato alcun file pdf di riepilogo.

Ecco come si articola la vendita!

Fase 1 - Abbonati Plus/Classic Extra e Titolari ASRoma Card

A partire dalle ore 12:00 di martedì 4 gli abbonati Plus e Classic Extra Serie A e i titolari della ASRoma Card (le Card sottoscritte tra il 4/11/2020 e il 30/10/2025) potranno acquistare biglietti a un prezzo dedicato. La vendita dedicata ai possessori della ASRoma Card terminerà alle ore 12:59 di venerdì 7.

Per esercitare la prevendita, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita per gli abbonati e il numero della tessera e la data di nascita per i possessori della ASRoma Card. Si potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per ciascun codice in una singola transazione.

Fase 2 - Vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 13:00 di venerdì 7. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.

Il cambio utilizzatore per gli Abbonati Serie A non sarà disponibile per questa partita. Maggiori informazioni su modalità e tempistiche del cambio utilizzatore per i titolari di biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni.

Gli abbonati Plus e Classic Extra potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 11".

