ROMA-COMO: info biglietti. Al via la vendita

Lunedì 15 dicembre alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Como, valido per la quindicesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa, dalle ore 12 di oggi è iniziata la vendita libera dei biglietti: "AS Roma comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 11 novembre, sarà possibile acquistare i biglietti validi per la gara Roma – Como del 15 dicembre ore 20:45.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul WALLET del proprio telefonino e anche all’interno dell’app IL MIO POSTO. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2025/26, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra (NON CEDIBILI) anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 18 novembre.

Maggiori informazioni sul servizio di CAMBIO UTILIZZATORE saranno comunicate successivamente".

(asroma.com)