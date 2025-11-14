CREMONESE-ROMA: info biglietti. Settore ospiti in vendita dalle ore 18 di lunedì (COMUNICATO)

Domenica 23 novembre alle ore 15 andrà in scena allo Stadio Zini la partita tra Cremonese e Roma, valida per la dodicesima giornata di Serie A. In occasione della prima gara al ritorno dalla sosta per le nazionali, il club di Cremona ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le informazioni per i biglietti del settore ospiti (inizialmente chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti): "La vendita dei tagliandi si svolgerà con le seguenti modalità:
FASE 1 – RISERVATA AI TITOLARI DI CREMO CARD NON ABBONATI (emesse entro il 10/11/2025)
Dalle ore 12:00 di giovedì 13 novembre alle ore 12 di lunedì 17 novembre.
FASE 2 – LIBERA VENDITA
Dalle ore 18:00 di lunedì 17 novembre alle ore 19:00 di sabato 22 novembre.
FASE 3 – VENDITA SETTORE OSPITI (CURVA NORD)
Dalle ore 18:00 di lunedì 17 novembre alle ore 19:00 di sabato 22 novembre".
(uscremonese.it)