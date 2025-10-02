ROMA-VIKTORIA PLZEN: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi: promo disponibile per gli Under 16

Sono in vendita i biglietti per Roma-Viktoria Plzen del 23 ottobre, prossima gara europea dei giallorossi dopo quella attesa per questa sera contro il Lille. Come fa sapere il club attraverso i propri canali social, ci sarà anche una promo disponibile per gli Under 16: prezzo a partire da 14€ nei settori dedicati.
?️ È iniziata la vendita dei biglietti per Roma–Viktoria Plzeň!
? Vivi un’altra notte europea all’Olimpico!
Acquista ora!
?️ https://t.co/ytzoWCXqfl#ASRoma #UEL pic.twitter.com/nbtGqwRebR
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 2, 2025