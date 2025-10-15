ROMA-PARMA: info biglietti. Al via la vendita, promo per gli Under 16 e Over 65 (COMUNICATO)

Mercoledì 29 ottobre alle ore 18:30 la Roma affronterà il Parma allo Stadio Olimpico in occasione della nona giornata di Serie A e, come annunciato dalla società giallorossa tramite una nota, dalle ore 12 di oggi è partita ufficialmente la vendita dei biglietti per assistere alla gara. Inoltre il club ha lanciato una promo per gli Under 16 a partire da 14 euro e una per gli Over 65 (da 19 euro). Ecco il comunicato: "AS Roma comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti validi per la gara Roma – Parma del 29 ottobre ore 18:30.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul WALLET del proprio telefonino e anche all’interno dell’app IL MIO POSTO. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2025/26, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 20 ottobre.

Si potrà accedere al servizio di CAMBIO UTILIZZATORE a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 15 ottobre".

(asroma.com)

