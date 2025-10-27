Roma-Parma: biglietti ancora disponibili per la sfida dell'Olimpico

La Roma chiama a raccolta i suoi tifosi per la prossima sfida di campionato contro il Parma. Come comunicato dal club attraverso i propri canali social, sono ancora disponibili alcuni biglietti per assistere al match casalingo in programma mercoledì 29 ottobre. Un invito ai supporter giallorossi a non far mancare il proprio sostegno e ad acquistare gli ultimi tagliandi per riempire l'Olimpico per la sfida contro i ducali.
?️ Ci sono ancora biglietti disponibili per la partita all'Olimpico con il Parma!
?️ Acquista ora!
? https://t.co/ytzoWCXqfl#ASRoma pic.twitter.com/ctBJQq1viB
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 27, 2025