Roma-Parma: biglietti ancora disponibili per la sfida dell'Olimpico

27/10/2025 alle 17:15.
La Roma chiama a raccolta i suoi tifosi per la prossima sfida di campionato contro il Parma. Come comunicato dal club attraverso i propri canali social, sono ancora disponibili alcuni biglietti per assistere al match casalingo in programma mercoledì 29 ottobre. Un invito ai supporter giallorossi a non far mancare il proprio sostegno e ad acquistare gli ultimi tagliandi per riempire l'Olimpico per la sfida contro i ducali.