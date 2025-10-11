Roma, nuove regole sui biglietti: addio al cartaceo, contro il bagarinaggio

La Roma dice addio al biglietto cartaceo o in formato PDF. A partire dalla partita contro il Torino, l'unica modalità di accesso allo stadio Olimpico è il biglietto digitale. I titoli d'ingresso devono essere caricati sul Wallet del proprio smartphone (come per le carte d'imbarco aeree) o sull'app "Il Mio Posto". La società ha spiegato che questa svolta ha un duplice obiettivo: promuovere la sostenibilità ambientale e, soprattutto, contrastare in modo deciso il fenomeno del secondary ticketing, ovvero la rivendita illegale di biglietti.

Il club ricorda che la rivendita su piattaforme non ufficiali è vietata e ha già intrapreso azioni legali contro chi viola questa regola, inviando oltre 300 diffide solo nel mese di settembre. L'unica operazione consentita è il cambio utilizzatore tramite il form ufficiale sul sito della Roma o, per gli abbonati, la rivendita del proprio posto attraverso la piattaforma ufficiale. Non sono validi screenshot o altre forme di cessione non autorizzate. La Roma invita i tifosi a rispettare queste nuove regole per garantire a tutti pari opportunità di acquisto e per combattere il bagarinaggio.

