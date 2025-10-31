ROMA-MIDTJYLLAND: info biglietti. Dalle 12 al via la vendita dei tagliandi

Giovedì 27 novembre alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Midtjylland, valida per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. I giallorossi sono partiti con il piede sbagliato (2 sconfitte consecutive) e si trovano al ventitreesimo posto in classifica con appena 3 punti in 3 giornate, mentre la formazione danese è prima a punteggio pieno. Come annunciato dalla società capitolina, dalle ore 12 è iniziata la vendita libera dei biglietti per assistere alla partita.