Rangers-Roma: il 24 ottobre alle 12:00 parte la vendita per il settore ospiti

Venerdì 24 ottobre alle 12:00 parte la vendita dei biglietti per il settore ospiti dell'Ibrox Stadium di Glasgow per il match di Europa League Rangers-Roma. Ecco la nota del club con le informazioni relative ai biglietit:
"Parte venedì 24 ottobre alle ore 12:00 la vendita dei biglietti del settore ospiti dell'Ibrox Stadium di Glasgow per Rangers-Roma. La gara, valida per il matchday 4 di Europa League, è in programma giovedì 6 novembre alle ore 21:00.
Ecco cosa sapere per l'acquisto dei biglietti.
Modalità di acquisto
La procedura online prevede l’acquisto di un voucher pdf che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per l’accesso al settore ospiti del Ibrox Stadium di Glasgow.
In tutte le fasi di vendita, potrà essere acquistato massimo un biglietto per transazione (costo 35 euro).
Il biglietto (titolo di accesso per lo stadio, formato PDF mobile), sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18 di mercoledì 5 novembre.
Fasi di acquisto voucher su asroma.com
Prevendita riservata Abbonati Plus 25/26: riservata ai titolari di Abbonamento Serie A con formula PLUS sottoscritto per la corrente stagione sportiva. Dalle ore 12:00 di venerdì 24, alle 14:00 di lunedì 27 ottobre. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito, nell’apposito campo di login, il PNR dell’abbonamento PLUS Serie A 25/26 e la data di nascita.
Eventuale vendita libera: dalle ore 15:00 di lunedì 27, alle 18:00 di mercoledì 29 ottobre.
Prima di procedere all’acquisto è obbligatorio creare un account personale MYASR e potrà essere acquistato un solo voucher per transazione ed account.
Info per l'accesso allo stadio
Il voucher ottenuto al termine del processo di acquisto non costituisce il titolo di accesso allo stadio
Non sarà possibile apportare modifiche al nominativo inserito in fase di acquisto su asroma.com. I dati raccolti in fase di prenotazione saranno trasmessi alle Autorità del Regno Unito per motivi di ordine pubblico
Nella fase di prevendita riservata sarà possibile intestare il biglietto anche ad un nominativo diverso da quello titolare dell’abbonamento
L’acquisto del biglietto comporta l’integrale accettazione del regolamento d’uso dello Stadio disponibile sul sito web ufficiale del club ospitante, nonché il rispetto del codice di condotta AS Roma disponibile qui.
Per richiedere la prenotazione dei biglietti riservati ai tifosi su sedia a rotelle, è necessario inviare una mail a dao@asroma.it entro e non oltre le ore 18:00 di mercoledì 29 ottobre.
Informazioni dettagliate relative al meeting point e regole di accesso allo stadio saranno comunicate nei giorni antecedenti alla partita.
AS Roma, inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi in Scozia per la gara senza essere in possesso del biglietto di settore ospiti e di verificare attentamente i requisiti di viaggio richiesti dalle autorità locali.
Per maggiori informazioni o assistenza è possibile chiamare il Contact Center AS Roma allo 06/89386000 (lun-ven 9:30-18:30)"
(asroma.com)