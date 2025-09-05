Roma-Torino: superata quota 60.000 spettatori. Contro il Verona attesi oltre 50.000 tifosi all'Olimpico

Lo Stadio Olimpico è pronto a riempirsi di nuovo dopo la sosta per le nazionali. Domenica 14 settembre alle ore 12:30 la Roma affronterà il Torino in occasione della terza giornata di Serie A e nella giornata odierna è stata superata quota 60.000 spettatori. Per quanto riguarda il match contro l'Hellas Verona, in programma il 28 settembre alle ore 15 (quinto turno di campionato), sono attesi oltre 50.000 tifosi nonostante la vendita dei biglietti sia stata aperta soltanto ieri.