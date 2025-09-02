ROMA-TORINO: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi

Dopo le vittorie contro Bologna e Pisa, la Roma tornerà in campo il prossimo 14 settembre alle 12.30 contro il Torino allo Stadio Olimpico. Di seguito le modalità di acquisto dei biglietti:

Dopo le prime due vittorie stagionali, all'esordio con il Bologna e in trasferta a Pisa, i giallorossi saranno sostenuti ancora una volta da un Olimpico stracolmo di romanisti.

La novità

A partire dalla sfida con i granata l'esperienza digitale dei biglietti, già disponibile nelle precedenti partite, si evolve diventando l'unica modalità di accesso allo stadio.

All’interno dell'email di conferma d’acquisto troverai i link per aggiungere il biglietto direttamente sul tuo smartphone: caricandoli sull'Apple Wallet o su Google Wallet, oppure nella app Il Mio Posto.

Di conseguenza, per gli acquisti effettuati sul canale web ufficiale del Club non sarà più inviato alcun pdf: i biglietti saranno disponibili esclusivamente in formato digitale.

Il Club prosegue così nel percorso di digitalizzazione dei titoli d'ingresso, sia per gli abbonamenti stagionali che per i biglietti delle singole partite. Un processo che, nei prossimi mesi, porterà ulteriori novità con l’obiettivo di contrastare con decisione il fenomeno del secondary ticketing, garantire a tutti i tifosi pari condizioni e modalità di acquisto e al tempo stesso introdurre significativi vantaggi in termini di sostenibilità.

Ecco come fare

Opzione 1 – Wallet: Fai tap sul pulsante del tuo dispositivo Apple o Google (Android) e aggiungi il biglietto al tuo wallet.

Opzione 2 – App Il Mio Posto: qualora non ne fossi già in possesso, scarica e utilizza la app Il Mio Posto, dove troverai sempre tutti i tuoi biglietti in formato digitale e potrai gestirli in totale autonomia.

Attenzione: non saranno validi screenshot o stampe. Assicurati di avere sufficiente carica al momento dell’arrivo allo Stadio.

Modalità di vendita

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i tagliandi con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un'unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 5.

Sempre dalle ore 10:00 di venerdì 5 si potrà accedere al cambio utilizzatore e gli abbonati Plus e Classic Extra potranno usufruire del servizio di rivendita.

Attenzione: per gli abbonamenti Serie A è possibile procedere con il cambio utilizzatore e successivamente annullare tale operazione, riassegnando il titolo all’abbonato. Tuttavia, sarà comunque conteggiato come un cambio utilizzatore effettuato e non sarà più possibile effettuarne un altro.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE