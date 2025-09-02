ROMA-TORINO: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi

Dopo le prime due vittorie stagionali, all'esordio con il Bologna e in trasferta a Pisa, i giallorossi saranno sostenuti ancora una volta da un Olimpico stracolmo di romanisti.
La novità
A partire dalla sfida con i granata l'esperienza digitale dei biglietti, già disponibile nelle precedenti partite, si evolve diventando l'unica modalità di accesso allo stadio.
All’interno dell'email di conferma d’acquisto troverai i link per aggiungere il biglietto direttamente sul tuo smartphone: caricandoli sull'Apple Wallet o su Google Wallet, oppure nella app Il Mio Posto.
Di conseguenza, per gli acquisti effettuati sul canale web ufficiale del Club non sarà più inviato alcun pdf: i biglietti saranno disponibili esclusivamente in formato digitale.
Il Club prosegue così nel percorso di digitalizzazione dei titoli d'ingresso, sia per gli abbonamenti stagionali che per i biglietti delle singole partite. Un processo che, nei prossimi mesi, porterà ulteriori novità con l’obiettivo di contrastare con decisione il fenomeno del secondary ticketing, garantire a tutti i tifosi pari condizioni e modalità di acquisto e al tempo stesso introdurre significativi vantaggi in termini di sostenibilità.
Ecco come fare
- Opzione 1 – Wallet: Fai tap sul pulsante del tuo dispositivo Apple o Google (Android) e aggiungi il biglietto al tuo wallet.
- Opzione 2 – App Il Mio Posto: qualora non ne fossi già in possesso, scarica e utilizza la app Il Mio Posto, dove troverai sempre tutti i tuoi biglietti in formato digitale e potrai gestirli in totale autonomia.
Attenzione: non saranno validi screenshot o stampe. Assicurati di avere sufficiente carica al momento dell’arrivo allo Stadio.
Modalità di vendita
Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.
Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i tagliandi con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un'unica transazione.
Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 5.
Sempre dalle ore 10:00 di venerdì 5 si potrà accedere al cambio utilizzatore e gli abbonati Plus e Classic Extra potranno usufruire del servizio di rivendita.
Attenzione: per gli abbonamenti Serie A è possibile procedere con il cambio utilizzatore e successivamente annullare tale operazione, riassegnando il titolo all’abbonato. Tuttavia, sarà comunque conteggiato come un cambio utilizzatore effettuato e non sarà più possibile effettuarne un altro.
