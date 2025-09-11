ROMA-LILLE: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi (COMUNICATO)

Giovedì 2 ottobre alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Lille, valido per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, dalle ore 12 di oggi è partita le vendita dei biglietti per assistere alla prima sfida europea casalinga.
Uno stadio Olimpico colmo di romanisti è pronto a fare ancora una volta la differenza!
I biglietti sono in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 11 settembre.
Modalità di vendita
Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.
I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul Wallet del proprio telefonino e anche all’interno dell’app Il Mio Posto. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo.
Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus Serie A per la stagione 2025/26, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i tagliandi con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un'unica transazione.
Si potrà accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 12:00 di giovedì 11 settembre.
Cambio utilizzatore
- ABBONAMENTI COPPE 2025/26
Il cambio utilizzatore, per gli abbonamenti coppe 2025/26, come da termini e condizioni di acquisto, sarà possibile, tramite app Il Mio Posto, per 3 partite. Per poter effettuare il cambio è sufficiente seguire i seguenti passaggi:
- accedere all’app Il Mio Posto
- cliccare su vai al Wallet
- cliccare gestisci titolo
- cliccare su cambio utilizzatore
- selezionare la partita su cui effettuare il cambio, procedere inserendo tutti i dati del nuovo intestatario e un indirizzo e-mail a cui inviare il biglietto. Una volta effettuato il cambio utilizzatore, il QR code dell’abbonamento sarà oscurato (solamente per la partita selezionata).
Attenzione: per gli abbonamenti coppe 2025/26 è possibile procedere con il cambio utilizzatore e successivamente annullare tale operazione, riassegnando il titolo all’abbonato, tuttavia, sarà comunque conteggiato come un cambio utilizzatore effettuato e non sarà più possibile effettuarne
- BIGLIETTI COPPE 2025/26
Dopo aver inserito il biglietto digitale sull’app Il Mio Posto, è sufficiente seguire i seguenti passaggi:
- accedere all’app Il Mio Posto
- cliccare su vai al Wallet
- posizionarsi sul biglietto da modificare
- cliccare gestisci titolo
- cliccare su cambio utilizzatore
Il sigillo fiscale sarà inserito automaticamente dal sistema, sarà sufficiente inserire tutti i dati del nuovo intestatario e un indirizzo e-mail a cui inviare il biglietto.
In alternativa, è possibile effettuare il cambio tramite il nostro sito cliccando qui.
Punti vendita
- SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM
- CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili in carrozzina/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30)
- PUNTI VENDITA VIVATICKET
- PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo il giorno partita, salvo esaurimento dei posti) - Viale delle Olimpiadi, 61".
