ROMA-INTER: info biglietti. Al via la vendita libera, già oltre un'ora di coda (FOTO)

Sabato 18 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra la Roma e l'Inter, valida per la settima giornata di Serie A. Come annunciato dal club giallorosso, alle ore 13 di oggi è iniziata la fase di vendita libera dei biglietti: "È iniziata la fase di vendita libera per Roma-Inter, il nostro primo big match della stagione! - il messaggio della società capitolina su X -. Non mancare!".

A pochi minuti dall'apertura della vendita si registra una lunga coda virtuale sul sito, con tempi di attesa di oltre un'ora.