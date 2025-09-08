Femminile, Roma-Sassuolo: al via la vendita dei biglietti per la sfida della Serie A Women's Cup

La Roma Femminile si prepara al prossimo impegno casalingo e chiama a raccolta i propri tifosi. Come annunciato dal club attraverso i propri canali social, è ufficialmente partita la vendita dei biglietti per la sfida contro il Sassuolo, valida per la Serie A Women's Cup.

L'appuntamento per sostenere le giallorosse è fissato per domenica 14 settembre alle ore 15:00, presso lo stadio Tre Fontane. I biglietti sono già acquistabili online attraverso i canali ufficiali del club, per una partita che si preannuncia importante nel cammino della squadra nella coppa nazionale.

(asroma.com)

