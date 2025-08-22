In vendita il primo pack 3 partite della stagione con Torino, Verona ed esordio casalingo in Europa League: si parte da 27 euro a gara

La stagione 2025/26 della Roma inizierà ufficialmente domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico in occasione della partita contro il Bologna, valida per la prima giornata di Serie A. In vista dei prossimi impegni il club giallorosso ha lanciato una nuova iniziativa e si tratta del primo pack dell'annata, in cui sono comprese le partite casalinghe contro il Torino, l'Hellas Verona e il debutto all'Olimpico in Europa League. Si parte da 27 euro a gara, mentre per gli Under 16 il costo è di 14 euro a match.