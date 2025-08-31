Europa League, in vendita i biglietti per Roma-Lille: gara inclusa nel "Pack 3 partite"

Dopo aver conosciuto il proprio cammino nella fase campionato dell'Europa League, la Roma ha comunicato le prime informazioni sulla vendita dei biglietti per le sfide europee. Come annunciato dal club, la prima partita casalinga contro il Lille del 2 ottobre è già disponibile all'acquisto, ma non singolarmente.
La sfida contro i francesi, infatti, rientra nel Pack di 3 partite. Il pacchetto comprende le prossime tre partite casalinghe della Roma in tutte le competizioni. La gara con il Lille rappresenta il terzo e ultimo incontro incluso nel pack, offrendo così ai tifosi la prima opportunità per assicurarsi un posto per l'esordio europeo stagionale all'Olimpico.
