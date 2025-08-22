Abbonamenti Coppe, terminata la vendita: acquistate circa 44.000 tessere

La stagione 2025/26 della Roma sta per iniziare e gli uomini di Gian Piero Gasperini sono pronti a combattere sia in Serie A sia nelle coppe. La certezza è rappresentata dal tifo giallorosso, che anche nelle sfide casalinghe di Coppa Italia ed Europa League risponderà presente. Alle ore 16 è infatti terminata la vendita degli abbonamenti per le coppe e sono state acquistate circa 44.000 tessere (inclusi i settori Premium).