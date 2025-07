Nonostante le critiche ricevute per il costo dei biglietti, l'amichevole che si disputerà tra Roma e Cannes allo stadio Tre Fontane il 31 luglio alle 18:00 è andata sold out. Sono infatti terminati tutti e 4000 i tagliandi messi a disposizione ad un costo di 20 euro dalla società per il match "in famiglia" contro il club francese.