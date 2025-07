Aston Villa-Roma, info biglietti: tagliandi in vendita, settore ospiti a 15 sterline (COMUNICATO AS ROMA)

Prosegue il lavoro della Roma verso la prossima stagione. Dal 3 agosto i giallorossi lavoreranno in Inghilterra e disputeranno una serie di amichevoli, tra cui il test con l'Aston Villa in programma il 6 agosto alle 20.30 italiane. Di seguito le informazioni per acquistare i biglietti (settore ospiti a 15 sterline):

Mercoledì 6 agosto alle ore 19:30 (le 20:30 italiane) la Roma scenderà in campo al Bescot Stadium di Walsall per l'amichevole con l'Aston Villa.

Dopo questo impegno, i giallorossi affronteranno il 9 agosto l'Everton all'Hill Dickinson Stadium: i biglietti sono già in vendita!

Ecco tutte le info per acquistare i tagliandi di Aston Villa-Roma.

Date e modalità di acquisto

I biglietti per il settore riservato ai tifosi romanisti sono in vendita da giovedì 17 luglio, esclusivamente online cliccando QUI. Saranno tutti in formato pdf stampabile.

Tifosi con disabilità

I tifosi con disabilità in sedia a rotelle potranno richiedere il loro biglietto (capienza 10 postazioni) inviando una mail a dao@asroma.it entro le ore 13 di giovedì 31 luglio. Nella mail dovranno essere indicate le generalità del titolare e quelle dell’accompagnatore.

Il biglietto sarà a pagamento (tariffa adulto o Under 18) per il titolare della disabilità e sarà gratuito per l’accompagnatore. Gli spazi dedicati alle sedie a rotelle si trovano all’interno del settore ospiti.

Le info per l'accesso allo stadio

Il biglietto sarà emesso esclusivamente in modalità elettronica, in formato PDF. Il giorno partita, per accedere allo stadio, sarà sufficiente mostrare il biglietto dal proprio dispositivo mobile o stamparlo in A4 su carta di buona qualità.

L'apertura dei cancelli è prevista 90 minuti prima del calcio d’inizio (ore 18 locali).

Tutti i tifosi potranno acquistare il parcheggio auto cliccando QUI.

(asroma.com)

