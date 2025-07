Abbonamenti Coppe: lunedì alle 16 al via la fase per gli abbonati Serie A 25/26. Vendita libera dalle 16 del 13 agosto (COMUNICATO)

La Roma lancia la campagna abbonamenti coppe per assistere alle quattro partite di Europa League e l'ottavo di finale di Coppa Italia. La vendita è divisa in due fasi: dalle ore 16 di lunedì inizierà la fase dedicata agli abbonati Serie A 25/26, mentre la vendita libera inizierà alle ore 16 di mercoledì 13 agosto e terminerà venerdì 29 agosto alle ore 18. Ecco il comunicato: "Il Club rende note le informazioni riguardanti gli abbonamenti coppe 25/26, valido per le 4 partite della fase campionato della UEFA Europa League + l’ottavo di finale della Coppa Italia.

Da lunedì 28 luglio dalle ore 16:00 al 13 agosto alle ore 15:00 gli abbonati Serie A 2025/26 potranno esclusivamente confermare il loro posto ad un prezzo vantaggioso.

Vendita libera da mercoledì 13 agosto dalle ore 16:00 a venerdì 29 agosto alle ore 18:00. Maggiori informazioni su un’eventuale vendita libera verranno comunicate a ridosso della data di chiusura della prelazione".

