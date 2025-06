Abbonamenti, il caos continua: riscontrati altri problemi del sistema in fase di accesso (FOTO)

Oggi alle ore 15:30 è ripartita la vendita degli abbonamenti per la stagione 2025/26 in seguito al grave bug che rivelava i dati personali di altri abbonati, ma il caos non è ancora terminato. Nella giornata odierna alcuni tifosi hanno infatti riscontrato ulteriori problemi in fase di accesso, con la schermata bloccata senza mostrare alcun progresso della coda o il momento del proprio turno. Il 'famoso' omino del caricamento è fermo e non compare nemmeno il numero di persone che si hanno davanti. Inoltre in basso a sinistra c'è la scritta "Messaggio aggiornato alle 15:53".