Abbonamenti: bug del sistema rivela dati personali di altri abbonati

Da poche ore è cominciata la fase 1 della vendita degli abbonamenti 2025/26, dedicata ai rinnovi degli abbonamenti 2024/25 con la garanzia di poter confermare il proprio posto, ma sono già sorti i primi problemi. Diversi tifosi hanno riscontrato un importante bug del sistema di "Queue": accedendo con il proprio pnr, appare in automatico una schermata con i dati personali (nome, telefono, mail e codice pnr abbonamento 2024/25) di altri abbonati. Un'involontaria violazione della privacy che dovrà essere risolta quanto prima.

È una VERGOGNA, leggere dati di altri abbonati. NOME, COGNOME, PNR altrui. Ogni anno sempre peggio ma questo supera di gran lunga il tutto. E beata PRIVACY. Sperando che non ci siano problemi per nessuno con acquisti “ERRATI”. Bug nel 2025 per troppa gente. RIDICOLO

— KittesenKim?⬜? (@KittesenKim1927) June 16, 2025