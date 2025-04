Roma-Hellas Verona: posti ancora disponibili all'Olimpico

C'è ancora la possibilità di assicurarsi un posto allo Stadio Olimpico per la prossima partita casalinga della Roma contro l'Hellas Verona, valida per la 33ª giornata di Serie A e in programma sabato 19 aprile alle ore 20:45. Tramite i propri canali social, la Roma ha comunicato che sono ancora disponibili biglietti per la sfida contro i gialloblù, invitando i tifosi giallorossi a "Non mancare!".