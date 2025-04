Dalle 10 di questa mattina è scattata la prima fase di vendita per i biglietti per il prossimo derby, in programma domenica 13 aprile alle 20.45. In questa fase sono i titolari di abbonamento tra Curva, centrale e laterale, e Distinti Sud ad avere una prelazione sul tagliando a 49 euro. Già dal via della vendita si registravano code di oltre un'ora sul portale di VivaTicket.