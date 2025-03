Roma-Juventus, info biglietti. Al via la vendita libera

A partire dalle ore 13:00 di mercoledì 12 marzo 2025, è iniziata la vendita libera dei biglietti per la partita Roma-Juventus, in programma nel weekend del 6 aprile allo Stadio Olimpico, valida per la 31ª giornata di Serie A. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale dell'AS Roma e presso i punti vendita autorizzati.

?️ È partita la vendita libera di Roma-Juventus! ?️ Acquista ora il tuo bigliettohttps://t.co/5TuEhrY7rd#ASRoma pic.twitter.com/IPGQk4ZN88 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 12, 2025