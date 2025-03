Lazio-Roma: info biglietti. Martedì 1° aprile al via la vendita riservata agli abbonati

Martedì 1° aprile partirà la vendita dei biglietti del Derby, Lazio-Roma, valido per la giornata numero 32 di Serie A e in programma domenica 13 aprile alle 20:45. La prima fase è dedicata agli abbonati Serie A 2024-25. Il prezzo dei tagliandi in prevendita, riservati ai tifosi giallorossi, è di 49 euro.

Ecco le modalità di vendita:

ABBONATI SERIE A

Gli abbonati AS Roma di Curva Sud Centrale e Laterale per l’attuale stagione sportiva potranno acquistare in prevendita esclusiva i suddetti settori, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 10.00 di martedì 1° aprile, alle ore 18.00 di giovedì 3 aprile 2025. Gli abbonati AS Roma di tutti i settori dello Stadio, eccetto quelli di Curva Sud Centrale e Laterale, potranno esercitare il diritto di prelazione nel settore Distinti Sud Est, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 10.00 di martedì 1° aprile, alle ore 18.00 di giovedì 3 aprile 2025.

VENDITA LIBERA

L’eventuale vendita libera si svolgerà a partire dalle ore 12.00 di venerdì 4 aprile 2025.

(asroma.com)

