EMPOLI-ROMA: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi, Curva Sud Ospiti a 35 euro e Tribuna Laterale Sud a 45 (COMUNICATO)

Domenica 9 marzo alle ore 18 la Roma affronterà l'Empoli alla Computer Gross Arena nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa, sono in vendita i tagliandi per la partita: la Curva Sud Ospiti costa 35 euro, mentre la Tribuna Laterale Sud costa 45. Per gli Under 14 (nati dal 10/03/2011) il prezzo è invece di 30 euro. Ecco il comunicato ufficiale: "Sono in vendita i biglietti di Empoli-Roma, in calendario domenica 9 marzo alle ore 18.

I tagliandi potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di sabato 8 presso tutti i punti vendita Vivaticket e online cliccando QUI. Settori disponibili e prezzi Curva Sud Ospiti (3.100 posti) Intero: 35 euro. Tribuna Laterale Sud (767 posti) Intero: 45 euro; Ridotto Under 14 (nati dal 10/03/2011): 30 euro. Limitazioni Per questi settori non è consentito il cambio utilizzatore sui titoli emessi. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi per i settori di Curva Sud Ospiti e di Tribuna Laterale Sud Ospiti. Altre info L’apertura dei cancelli dello stadio "Carlo Castellani Computer Gross Arena" è prevista per le ore 16:00. L'Empoli FC consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso dello stadio con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento. Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi. L’Empoli FC non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli e norme Etiche” consultabile anche all’indirizzo www.empolifc.com". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE