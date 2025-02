Roma-Athletic, problemi tecnici sul sito: sospesa la seconda fase della vendita

Superato il Porto nel playoff di Europa League, la Roma affronterà l'Athletic Club negli ottavi con la gara d'andata prevista il 6 marzo alle 21.00 allo Stadio Olimpico e il ritorno in programma il 13 alle 18.45 al San Mames.

Per acquistare un biglietto per assistere a Roma-Athletic, dopo una prima fase di vendita riservata agli abbonati Serie A, oggi dalle 16.00 è scattata la seconda fase: gli abbonati Coppe 24/25 (non titolari di abbonamento Serie A) potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili. Dall'apertura della vendita dei tagliandi, però, il sito della Roma è andato in crash.

Secondo quanto appreso, a causa dei problemi tecnici riscontrati sul sito della Roma le vendite per acquistare i tagliandi per Roma-Athletic per la fase 2 (riservata agli abbonati Coppe 24/25) sono al momento sospese. Appena il problema tecnico sarà risolto la vendita ripartirà.