Europa League, Roma-Athletic Club: alle 12 via alla vendita per gli abbonati Serie A. Già file per più di un'ora

Scatta oggi la vendita dei biglietti per Roma-Athletic Club, andata degli ottavi di Europa League, in programma il 6 marzo alle 21 allo Stadio Olimpico.

La vendita, come di consueto, si articolerà in più fasi. La prima, a partire dalle 12:00 di oggi e fino alle 15:00 di mercoledì 26 febbraio, dedicati agli abbonati Serie A 24/25 che possono esercitare prelazione sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

La seconda fase partirà dalle 16:00 del 26 febbraio, fino alle 12:00 del 28 febbraio, gli abbonati Coppe 24/25 (non titolari di abbonamento Serie A 24/25) potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili. Infine, la terza e ultima fase: dalle 13:00 del 28 febbraio parte la vendita libera. Ogni tifoso potrà acquistare 4 biglietti per singola transazione.

(asroma.com)

Come spesso accade per eventi così attesi, la "coda virtuale" è particolarmente ingente, con attese che superano l'ora già dopo pochi minuti dall'apertura della vendita per gli abbonati alle 12.