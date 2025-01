ROMA-NAPOLI: al via la vendita dei biglietti. Distinti Sud a 70 euro

Alle ore 12 di oggi, è partita la vendita dei biglietti per il match di Serie A tra Roma e Napoli. La partita si disputerà il 2 febbraio alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Ogni tifoso avrà diritto ad acquistare un massimo di 4 tagliandi per ogni transazione. A partire dalle 12:00 di giovedì 23 gennaio, invece, si aprirà il servizio di rivendita dedicato agli abbonati Plus e Classic Extra.

Per la partita, i Distinti Sud sono in vendita a 70 euro, la Curva Nord a 45 euro e le Tribune a partire da 79 euro.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE