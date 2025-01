Europa League, ROMA-PORTO: info biglietti. Tagliandi in vendita da oggi pomeriggio

Sarà il Porto l'avversario della Roma ai playoff di Europa League. La partita di andata si giocherà in Portogallo il 13 febbraio, mentre il ritorno andrà in scena una settimana dopo allo Stadio Olimpico. Come annunciato dalla società giallorossa, da oggi pomeriggio partirà la vendita dei biglietti per il match casalingo in programma il 20 febbraio.

? Ai Playoff di #UEL incontreremo il Porto ?? ? Giocheremo l'andata in trasferta il 13/02 e il ritorno in casa il 20/02 ?️ La vendita dei biglietti del match all'Olimpico partirà oggi pomeriggio!#ASRoma #UELdraw pic.twitter.com/LY66LZIb6G — AS Roma (@OfficialASRoma) January 31, 2025