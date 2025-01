Coppa Italia, MILAN-ROMA: info biglietti. Dalle 12 in vendita i tagliandi per il settore ospiti a 12 euro (COMUNICATO)

Mercoledì 5 febbraio alle ore 21 andrà in scena allo Stadio San Siro la partita tra Milan e Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Come annunciato dalla società rossonera, a partire dalle ore 12 di oggi saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti al costo di 12 euro (più commissioni) ciascuno. Ecco la nota ufficiale: "Ai tifosi della squadra ospite è riservato il Terzo Anello Verde. I biglietti saranno in vendita su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket al costo di 12€ più commissioni, a partire da lunedì 20 gennaio alle ore 12:00".

(acmilan.com)

