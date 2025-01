Aggiornamento relativo ai ticket venduti per le prossime partite casalinghe giallorosse. Il 2025 della Roma inizierà con il derby, per il quale si va verso il soldout: 63.900 spettatori, di cui oltre 17mila saranno tifosi ospiti. Per quanto riguarda la partita con il Genoa, invece, già oltre 56.200 spettatori.