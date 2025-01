As Roma, in vendita il pack 2 partite per le gare contro Eintracht Francoforte e Napoli

Come fa sapere la Roma sul proprio sito ufficiale, è in vendita il pack 2 partite per le gare contro Eintracht Francoforte e Napoli, rispettivamente in calendario giovedì 30 gennaio alle 21:00 e domenica 2 febbraio alle 20:45.

Per questi due big match, il club offre ai propri tifosi un Pack che dà la possibilità di risparmiare rispetto al prezzo del singolo biglietto. Il Pack è infatti disponibile dalle ore 16:00 del 7 gennaio a partire da 49€. Previsto anche una riduzione per gli Under 14 riservata a tutti coloro che al giorno dell’acquisto non avranno ancora compiuto 14 anni. L’acquisto del pack a tariffa “Under 14" è consentito esclusivamente insieme a un pack a tariffa intero e potranno essere acquistati esclusivamente nei settori contrassegnati dalla relativa icona.

(asroma.com)

