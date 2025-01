AS Roma: dal match con il Napoli gli abbonati Serie A Plus e Classic extra potranno ritirare il Welcome Pack 24/25 (COMUNICATO)

Novità per i tifosi della Roma. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, a partire dalla partita contro il Napoli (in programma il 2 febbraio alle ore 20:45) gli abbonati Serie A Plus e Classic extra potranno ricevere il Welcome Pack 24/25. Ecco la nota ufficiale: "Gli abbonati Serie A Plus e Classic extra potranno ora ricevere il Welcome Pack 24/25: ecco le informazioni per ottenerlo.

Gli abbonati Serie A Plus e Classic extra potranno ritirare e scoprire il contenuto del pack giallorosso a partire dalla partita casalinga con il Napoli del 2 febbraio alle 20:45. Dopodiché, sarà disponibile in tre AS Roma Store a partire da martedì 4 febbraio dalle ore 10. Ecco come fare! Quando e dove posso ritirare il mio Welcome Pack? Nei prepartita delle gare contro Napoli (2 febbraio, a partire dalle 17), Monza (23 febbraio, data da confermare), sarà possibile ritirare il pack presso la lounge all’interno dello Stadio Centrale del Tennis, vicino all’AS Roma Store in viale delle Olimpiadi.

Oppure, dal 4 febbraio dalle ore 10, il Welcome Pack potrà essere ritirato presso i tre AS Roma Store di: Via Ottaviano, 10/A, Piazza Colonna, 360, Via del Corso, 26-27.

L’11 aprile sarà il termine ultimo per ritirare il pack Per ritirare l’omaggio sarà necessario presentare l’abbonamento Serie A Plus o Classic extra della stagione 2024/25" . (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE