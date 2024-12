ROMA-GENOA: info biglietti. Dal 19 dicembre tagliandi in vendita

La Lega Serie A ha comunicato oggi gli anticipi e i posticipi dalla 21a alla 23a giornata di campionato. La Roma affronterà il Genoa venerdì 17 gennaio in serata all'Olimpico e il club ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi:

Dopo la prima fase di vendita conclusa in occasione del Black Friday, dalle 12:00 del 19 dicembre sarà possibile acquistare i biglietti per Roma-Genoa.

Il match vale la giornata numero 21 di Serie A ed è in programma venerdì 17 gennaio alle 20:45.

Modalità di acquisto

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. Sono previste riduzioni per gli under 16 e uno speciale omaggio per gli under 14 (solamente nel settore di Tribuna Monte Mario Centrale Nord, l’emissione del tagliando omaggio è consentita solo a fronte dell’acquisto contestuale di un biglietto a tariffa Intero).

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 12:00 del 27 dicembre, mentre il cambio utilizzatore sarà disponibile a partire dalle 12:00 di giovedì 19 dicembre.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE