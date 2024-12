Coppa Italia, ROMA-SAMPDORIA: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi, ingresso omaggio per gli Under 14 e prezzi ridotti per gli Under 18 (COMUNICATO)

Il 18 dicembre alle ore 21 la Roma affronterà la Sampdoria allo Stadio Olimpico nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, è iniziata la vendita dei biglietti: tagliandi gratis per gli Under 14 e prezzi ridotti per gli Under 18. Ecco la nota ufficiale: "Sta per avvicinarsi il primo appuntamento con la Coppa Italia, che la Roma ha sollevato al cielo nove volte nella propria storia.

Faremo il nostro esordio nel torneo mercoledì 18 dicembre alle ore 21:00 contro la Samp. Saranno ottavi in gara unica. Dentro o fuori. Ecco perché l'Olimpico potrà farà ancora una volta la differenza.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di giovedì 5: ogni tifoso potrà acquistarne fino a un massimo di 4, per singola transazione.

Per questa sfida, crocevia della competizione, l’AS Roma ha deciso di riservare delle promozioni dedicate ai romanisti più giovani, concedendo tagliandi gratis per gli Under 14 e praticando prezzi ridotti per gli Under 18.

Omaggi e riduzioni

Gli Under 14 avranno la possibilità di ottenere un tagliando omaggio, non cedibile, in Tribuna Monte Mario Top Nord, Distinti Nord e Tribuna Tevere Top Nord. L’emissione del biglietto omaggio è consentita solo a fronte dell’acquisto contestuale di un biglietto a tariffa intera.

Per quanto riguarda gli Under 18, la riduzione (non cedibile, neanche verso un altro pari età) è riservata a tutti coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni al momento dell’acquisto. La riduzione deve essere selezionata nell’apposito menù a tendina presente nella schermata del riepilogo delle anagrafiche.

L’acquisto di biglietti Under 18 è consentito esclusivamente insieme a un biglietto a tariffa intera e potranno essere acquistati biglietti Under 18 esclusivamente nei settori contrassegnati dall’icona.

Le altre info

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Si potrà accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 12:00 di martedì 3.

Attenzione: per gli abbonamenti Coppe è possibile procedere con il cambio utilizzatore e successivamente annullare tale operazione, riassegnando il titolo all’abbonato. Tuttavia, sarà comunque conteggiato come un cambio utilizzatore effettuato e non sarà più possibile farne un altro".

