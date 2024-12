Como-Roma, ufficiale: trasferta vietata ai tifosi giallorossi residenti nel Lazio

Ora è ufficiale: il CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) ha deciso di vietare la trasferta a Como ai tifosi della Roma residenti nella Regione Lazio in seguito agli scontri avvenuti a margine della partita contro l'Atalanta. I biglietti per il match Como-Roma, in programma domenica alle ore 18 e valido per la sedicesima giornata di Serie A, potranno essere quindi acquistati solamente dai sostenitori giallorossi non residenti nel Lazio.