La Roma inizierà il 2025 con il derby e a seguire sfiderà in trasferta il Bologna. Il match con la squadra di Vincenzo Italiano, valido per la 20esima giornata di campionato, è in programma domenica 12 gennaio alle 18,00 allo Stadio Dall'Ara. Il club rossoblù ha annunciato le modalità di vendita del settore ospiti riservato ai tifosi giallorossi: i biglietti sono in vendita da ieri al costo di 33 euro.

(biglietti.bolognafc.it)

VAI AI BIGLIETTI