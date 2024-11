Roma-Lecce: al via la vendita dei biglietti. Distinti Sud a 50 euro

Parte oggi alle ore 12 la vendita dei biglietti per la sfida tra Roma e Lecce, in programma sabato 7 dicembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. Gli abbonati Plus per la stagione 2024/25, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Curva Sud a 40 euro, 20 euro invece per la Nord. Per quanto riguarda i Distinti Sud Est tagliando a 50 euro.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS