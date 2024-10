Dopo la sfida contro la Fiorentina e il turno infrasettimanale contro il Torino, la Roma sarà attesa dalla trasferta di Verona il prossimo 3 novembre. Come fa sapere il club giallorosso, a partire dalle ore 10 di lunedì 28 ottobre, scatterà la vendità per il settore ospiti del Bentegodi. Il prezzo dei biglietti fissato a 30 euro più commissioni. La chiusura della vendita del settore ospiti in tutti i circuiti è prevista per sabato 2 novembre alle ore 19.

